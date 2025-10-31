В ДТП с трамваем в Туле 20 человек получили травмы различной тяжести
Утром 31 октября на Пролетарском мосту в Туле произошла серьезная авария с участием трамвая, двух маршруток и легкового автомобиля. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент случился около 7:30 недалеко от ТРЦ «Макси». Очевидцы сообщили, что трамвай сошел с рельсов после столкновения. По предварительным данным 4 человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. На месте работают экстренные службы и инспекторы ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии и принимают меры для устранения последствий. Движение на участке временно ограничено. Водители просят быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты.
Ранее стало известно, что десять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Туве.
