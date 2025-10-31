Достижения.рф

На принудительное лечение отправят красноярца, напавшего с топором на соседа

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Житель Красноярска едва не зарубил топором своего соседа. Скоро над ним состоится суд, сообщает краевая прокуратура в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, все произошло в июне 2025 года на улице Светлова в микрорайоне Солнечный. Услышав звук сработавшей сигнализации, потерпевший вышел из дома, чтобы переставить свой автомобиль. В этот момент на него напал обвиняемый с топором, нанеся удар по голове. Своевременно приехавшая на место бригада скорой помощи смогла предотвратить трагедию.

Как выяснилось, 45-летний нападавший долгое время страдал серьезным психическим расстройством. Согласно судебной экспертизе, совершая преступление, он не осознавал свои действия и был невменяемым. Мать мужчины рассказала, что странности в его поведении начались еще в 2000-м, а в последнее время он стал очень агрессивным.

Действия красноярца квалифицировали по статье 112 УК, обвинив его в умышленном причинении средней тяжести вред здоровью человека из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Его собираются отправить на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Лидия Пономарева

