Жителя Кузбасса и его подельников будут судить за истязание 17-летней девушки
Житель села Колмогорово в Кемеровской области и двое его несовершеннолетних друзей предстанут перед судом за истязание 17-летней девушки. Прокуратура и следственный комитет завершили расследование, пишет РИА Новости.
Молодые люди избили девушку на камеру, заставили её встать на колени и поместили в мусорный бак. Первый заместитель прокурора Кемеровской области утвердил обвинительное заключение по делу. Теперь фигуранты ожидают судебного разбирательства. Общественность надеется на справедливое решение.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы Ленобласти завершили расследование жестокого нападения на подростка в Приозерске.
До этого в Петербурге задержали троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство. Они выстрелили мужчине в голову в Муринском парке.
Читайте также: