В Подмосковье выросло число доноров крови

22 июня 2026, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 40,6 тыс. человек стали донорами крови в Московской области с начала текущего года. Это почти на 1,7 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорская кровь необходима пациентам на операциях, людям с травмами, ожогами, онкобольным, новорожденным с патологиями и женщинам в трудных родах.





«Из более чем 40,6 тыс. человек, сделавших донацию в этом году, впервые кровь сдали свыше шести с половиной тысяч жителей региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.