В Подмосковье выросло число доноров крови
Свыше 40,6 тыс. человек стали донорами крови в Московской области с начала текущего года. Это почти на 1,7 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донорская кровь необходима пациентам на операциях, людям с травмами, ожогами, онкобольным, новорожденным с патологиями и женщинам в трудных родах.
«Из более чем 40,6 тыс. человек, сделавших донацию в этом году, впервые кровь сдали свыше шести с половиной тысяч жителей региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Список учреждений Службы крови Московской области размещён по ссылке.