В Ногинске построят школу на 550 мест

18 июня 2025, 14:51

оригинал Фото: istockphoto.com/Smederevac

Школу, рассчитанную на 550 учеников, построят в городе Ногинск Богородского округа. В настоящее время подряд на строительство выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





