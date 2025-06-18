В Ногинске построят школу на 550 мест
Школу, рассчитанную на 550 учеников, построят в городе Ногинск Богородского округа. В настоящее время подряд на строительство выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Начальная стоимость лота составляет 1 миллиард 600 миллионов 575 тысяч 798 рублей 42 копейки. Заявки на подряд принимаются до 1 июля.«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить у микрорайона «Полёт» в Ногинске здание школы общей площадью не более 10 тысяч квадратных метров и высотой не более четырёх этажей, а также поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить строительство нужно в 2028 году», — говорится в сообщении.