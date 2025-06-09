В Ногинске снесли два аварийных жилых дома
Два двухэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на Молодёжной улице в городе Ногинск Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажные дома №1 и №5 были построены в середине прошлого века. Их площадь составляла 650 и 900 квадратных метров. Обследование показало, что строительные конструкции обоих домов сильно изношены. Жильцов из 20 квартир расселили, а здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Снос обоих домов завершили в прошлом месяце. В настоящее время участки, которые занимали здания, полностью освобождены от построек и расчищены от строительного мусора.
Решение о том, как использовать освободившиеся территории, администрация Богородского округа пока не приняла.