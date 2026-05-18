В Ногинске сносят многоквартирный деревянный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Работы по сносу многоквартирного двухэтажного деревянного дома, находящегося в аварийном состоянии, проводятся на 1-й Жуковской улице в городе Ногинск Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом на восемь квартир общей площадью около 330 квадратных метров построили 60 лет назад.





«Обследование показало критический износ основных и ограждающих конструкций. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.