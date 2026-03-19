В Ногинске улучшили электроснабжение 25 домов, трёх котельных и детсада

19 марта 2026, 15:23

Кабельную линию электропередачи протяжённостью более двух километров отремонтировали специалисты компании «Мособлэнерго» в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





В результате проведённых работ улучшилось электроснабжение 25 многоквартирных домов, в которых проживают около 2 000 человек, а также детского сада и трёх котельных, расположенных на улицах Климова и Белякова.





«Энергетики смонтировали участок линии от трансформаторной подстанции ТП-2200 до трансформаторной подстанции ТП-600, провели ревизию изоляции кабеля и установили две соединительные муфты», — говорится в сообщении.