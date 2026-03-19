В Ногинске улучшили электроснабжение 25 домов, трёх котельных и детсада
Кабельную линию электропередачи протяжённостью более двух километров отремонтировали специалисты компании «Мособлэнерго» в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В результате проведённых работ улучшилось электроснабжение 25 многоквартирных домов, в которых проживают около 2 000 человек, а также детского сада и трёх котельных, расположенных на улицах Климова и Белякова.
«Энергетики смонтировали участок линии от трансформаторной подстанции ТП-2200 до трансформаторной подстанции ТП-600, провели ревизию изоляции кабеля и установили две соединительные муфты», — говорится в сообщении.Ранее в областном Минэнерго выпустили предостережение о недопустимости проникновения на объекты энергетической инфраструктуры. На запретной территории можно получить смертельный удар током, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, порча элементов энергосистемы может привести к пожарам и крупным авариям, в результате которых без света могут остаться дома, предприятия, школы, больницы и пр.
К вмешательству в работу энергообъектов россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей выполнять их задания. При этом такие действия расцениваются как диверсия и влекут за собой уголовную ответственность. Поэтому о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру +7-800-224-22-22.