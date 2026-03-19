В Подмосковье подали более 1200 онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами

19 марта 2026, 14:59

Свыше 1 200 заявок на оформление выплаты по уходу за инвалидом подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Выплата положена жителям Подмосковья, ухаживающим за инвалидами первой и второй групп, признанными нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.





«Эту услугу могут оформить неработающие люди, студенты-заочники или те, кто работает удалённо либо не больше двух часов в день. Допустимый возраст заявителей — от 18 до 65 лет», — говорится в сообщении.