В Подмосковье подали более 1200 онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами
Свыше 1 200 заявок на оформление выплаты по уходу за инвалидом подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Выплата положена жителям Подмосковья, ухаживающим за инвалидами первой и второй групп, признанными нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.
«Эту услугу могут оформить неработающие люди, студенты-заочники или те, кто работает удалённо либо не больше двух часов в день. Допустимый возраст заявителей — от 18 до 65 лет», — говорится в сообщении.Услуга размещена на областном госпортале в разделе «Поддержка», подразделе «Доступная среда». Срок её оказания составляет семь рабочих дней.