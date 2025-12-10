В Ногинске вандалы попали на камеру «Безопасного региона» и были пойманы
Видео: пресс-служба ГУРБ МО
Камера системы «Безопасный регион» помогла найти и задержать в Ногинске вандалов. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Четыре подростка сломали дверь подъезда жилого дома и скрылись с места происшествия. Однако благодаря оперативным действиям полиции и возможностям системы нарушителей личности нарушителей быстро установили.
Теперь родителям хулиганов придется оплатить штраф и возместить сумму, потраченную на ремонт двери.
