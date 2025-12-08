Жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой мошенников на собеседовании
В России начала набирать популярность новая схема мошенничества, нацеленная на соискателей работы. Аферисты применяют её во время онлайн-собеседований, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Злоумышленники размещают заманчивые вакансии на платформах поиска работы и приглашают кандидатов на собеседование в дистанционном режиме. Однако вместо обычных вопросов они пытаются заполучить доступ к личной информации.
Мошенники просят потенциальных работников войти в некий «корпоративный» iCloud, предоставляют логин и пароль, а потом настаивают на выходе из личной учётной записи. Когда жертва выполняет их указания, злоумышленники мгновенно меняют пароль и блокируют доступ к аккаунту, превращая телефон в так называемый «кирпич». После этого они требуют выкуп за восстановление доступа к устройству.
«Если вы столкнулись с такой ситуацией, не поддавайтесь на провокации и не переводите деньги, а немедленно обратитесь в полицию. Чтобы избежать подобной ловушки, проверяйте работодателей на сайте и не выполняйте требования, которые могут привести к утечке личных данных», – посоветовали в ГУРБ.Почувствовав в такой ситуации давление, лучше всего завершить онлайн-звонок.