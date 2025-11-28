В Ногинске выставили на торги подряд на благоустройство бульвара

28 ноября 2025, 15:03

Бульвар, расположенный на улице Декабристов в городе Ногинск Богородского округа, планируется благоустроить. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит подготовить территорию бульвара общей площадью 3,8 гектара, выполнить там демонтажные работы, обустроить сети наружного освещения, установить малые архитектурные формы, провести благоустройство и озеленение. Все работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.