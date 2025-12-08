В Ногинске задержали девушку со 144 свёртками с наркотиками

08 декабря 2025, 09:30

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция задержала в Ногинске 21-ленюю ранее неоднократно судимую жительницу Подмосковья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Полицейские остановили такси, в котором девушка ехала в качестве пассажирки. В кармане её куртки нашли пакет со 144 свёртками с кристаллическим веществом.





«Экспертиза показала, что вещество является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.