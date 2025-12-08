08 декабря 2025, 09:01

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Нижнем Тагиле девушку избили и ограбили после отказа познакомиться с группой молодых людей у ночного клуба. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил Новости».