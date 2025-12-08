В Нижнем Тагиле девушку избили и ограбили после отказа познакомиться
В Нижнем Тагиле девушку избили и ограбили после отказа познакомиться с группой молодых людей у ночного клуба. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил Новости».
Девушка с подругами ожидала такси, когда к ним подошли несколько молодых людей с предложением познакомиться. Она отказала вежливо, но парни не отступили. Затем подошли еще два мужчины, которые вели себя еще более грубо и настойчиво.
После этого девушку начали избивать. Она пыталась защититься и передала свою сумочку подруге. Однако на нее тоже напали, в результате чего сумка упала на землю. Камеры наблюдения зафиксировали, как молодые люди, которые первыми пытались познакомиться, подняли сумку и скрылись.
