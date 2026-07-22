В Ногинске завершают ремонт моста через Черноголовский пруд

22 июля 2026, 17:52

оригинал Фото: Валерия Тингаева

Сотрудники ГБУ «Мосавтодор» завершают обновление моста через Черноголовский пруд в Ногинске. Минувшей ночью рабочие полностью заменили асфальт. Пока идет ремонт, движение по мосту организовано реверсивно. Сейчас на объекте выполняют благоустройство: укрепляют обочины, красят ограждения и устанавливают новые разделительные блоки.