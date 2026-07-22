В Ногинске завершают ремонт моста через Черноголовский пруд
Сотрудники ГБУ «Мосавтодор» завершают обновление моста через Черноголовский пруд в Ногинске. Минувшей ночью рабочие полностью заменили асфальт. Пока идет ремонт, движение по мосту организовано реверсивно. Сейчас на объекте выполняют благоустройство: укрепляют обочины, красят ограждения и устанавливают новые разделительные блоки.
По словам заместителя главы Богородского округа Юлии Трифоновой, весь комплекс работ должны завершить сегодня.
Эта переправа расположена на оживленной магистрали, соединяющей жилые кварталы с несколькими школами, поликлиниками и детскими садами. Дорожники отремонтировали ее по многочисленным обращениям горожан. Благодаря содействию подмосковного правительства и регионального Минтранса реконструкцию, включая устранение ям и колейности, удалось провести оперативно.
Местная жительница Ольга Шестакова уже оценила результат. Раньше, когда она возила ребенка в школу, водителям приходилось постоянно сбрасывать скорость и маневрировать, объезжая выбоины, что приводило к пробкам и опозданиям. Теперь женщина надеется, что с новым покрытием заторов станет меньше, а путь до школы будет быстрее.
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