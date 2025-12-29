В новогоднем турнире по дзюдо в Подольске приняли участие 100 юных спортсменов
Около 100 мальчиков и девочек 2014, 2015 и 2016, 2017 годов рождения стали участниками Новогоднего турнира Федерации дзюдо и самбо городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье».
«Разминку для юных спортсменов провели мастера спорта братья Цветковы. Иван Цветков является призёром Спартакиады молодёжи по дзюдо. А его брат Николай — призёром первенства России по дзюдо», — говорится в сообщении.По итогам турнира лучшими среди участников 2016-2017 года рождения стали Екатерина Слюсарёва, Полина Яковенко, Марк Ротарь, Максим Бабичев, Иван Антонченко, Степан Ракитянский, Убайдуло Абунасри, Ян Нилов и Илья Шипилов.
А победу в категории «спортсмены 2014-2015 года рождения» одержали Оксана Джанбулатова, Андрей Курко, Федор Гальцов, Тимофей Дунаев, Роман Коростелев, Александр Тененев, Даниил Тимошенко, Дамир Даиров и Станислав Давыдов.