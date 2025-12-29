Мамаев признался, что надеется на интригу до последнего тура РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об интриге в Российской премьер-лиге и поделился ожиданиями от текущего сезона. По его словам, чемпионат становится интереснее, когда судьба золота решается в самом конце.
Мамаев в беседе с Metaratings.ru отметил, что ему понравилась развязка прошлого сезона, когда победитель определился в последнем туре. Он подчеркнул, что такие концовки держат болельщиков в напряжении до финального свистка и делают чемпионат более зрелищным. Отдельно экс-футболист выделил успех «Краснодара», ставшего чемпионом, и выразил надежду на повторение подобного сценария.
После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице с 40 очками, на втором месте идет «Зенит» с 39 баллами. В группе лидеров также находятся «Локомотив», ЦСКА, «Балтика» и «Спартак». Матчи 19-го тура чемпионата России запланированы на конец февраля — начало марта 2026 года.
Читайте также: