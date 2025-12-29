Бывший полузащитник сборной России Кузнецов высказался об уровне РПЛ
Кузнецов: нельзя сказать, что РПЛ за 2025 год стала сильнее или слабее
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Кузнецов высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, а также оценил прогресс молодых российских футболистов. Об этом пишет Metaratings.ru.
По словам Кузнецова, нельзя однозначно утверждать, что РПЛ в 2025 году стала сильнее или слабее. Он подчеркнул, что российские клубы не выступают в еврокубках, а национальная сборная проводит товарищеские матчи с заведомо слабыми соперниками.
«Но у нас стали появляться пацаны, которые в будущем могут заявить о себе — это Кисляк, Глебов, Батраков, Лукин, Глушенков, но этого мало. Мы не можем определить реальный уровень молодых российских игроков. В РПЛ они не сильно отличаются от остальных футболистов. Мы поймем реальный уровень условного Кисляка только после снятия бана», — добавил экс-полузащитник.
По итогам 18 туров чемпионата России футбольный клуб «Краснодар» набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» с 39 очками занимает второе место, «Локомотив» (37 баллов) – третье, ЦСКА (36 баллов) – четвёртое, «Балтика» (35 очков) – пятое, а «Спартак» (29 очков) – шестое.
Игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги запланированы на период с конца февраля по начало марта следующего года.