Бывший полузащитник сборной России Кузнецов высказался об уровне РПЛ

29 декабря 2025, 14:25

Кузнецов: нельзя сказать, что РПЛ за 2025 год стала сильнее или слабее

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Кузнецов высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, а также оценил прогресс молодых российских футболистов. Об этом пишет Metaratings.ru.





По словам Кузнецова, нельзя однозначно утверждать, что РПЛ в 2025 году стала сильнее или слабее. Он подчеркнул, что российские клубы не выступают в еврокубках, а национальная сборная проводит товарищеские матчи с заведомо слабыми соперниками.





«Но у нас стали появляться пацаны, которые в будущем могут заявить о себе — это Кисляк, Глебов, Батраков, Лукин, Глушенков, но этого мало. Мы не можем определить реальный уровень молодых российских игроков. В РПЛ они не сильно отличаются от остальных футболистов. Мы поймем реальный уровень условного Кисляка только после снятия бана», — добавил экс-полузащитник.