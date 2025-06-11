В новой поликлинике в Котельниках начали монтировать мебель для посетителей
Видео: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Закупка и монтаж мебели, предназначенной для посетителей, ведётся в новой поликлинике в Котельниках в рамках подготовки медицинского учреждения к открытию. Ход работ проверили глава городского округа Михаил Соболев и главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По итогам осмотра Михаил Соболев дал поручение установить на парковке перед поликлиникой соответствующие дорожные знаки и убрать стройматериалы с прилегающей территории.«Новое здание поликлиники расположено по адресу: улица Кузьминская, дом №7б. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Установку мебели для пациентов планируется завершить до конца месяца. В настоящее время продолжается оформление документов для ведения медицинской деятельности и приём технического оборудования», — говорится в сообщении.