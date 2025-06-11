В новой поликлинике в Котельниках начали монтировать мебель для посетителей

11 июня 2025, 15:07

Видео: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Закупка и монтаж мебели, предназначенной для посетителей, ведётся в новой поликлинике в Котельниках в рамках подготовки медицинского учреждения к открытию. Ход работ проверили глава городского округа Михаил Соболев и главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





