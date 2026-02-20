В Новолотошине обрушилась крыша многоквартирного дома

20 февраля 2026, 13:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Крыша двухэтажного дома №6 на 16 квартир в подмосковном посёлке Новолотошино частично обрушилась под тяжестью снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Лотошино.





В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальные службы.





«Коммунальщики счищают снег с кровли. Главная задача сейчас — оперативно завершить эту уборку и укрыть крышу специальным материалом, чтобы защитить квартиры от протечек. Эту работу завершат до 18 часов», — рассказал замглавы округа Василий Козловский.