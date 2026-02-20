В Новолотошине обрушилась крыша многоквартирного дома
Крыша двухэтажного дома №6 на 16 квартир в подмосковном посёлке Новолотошино частично обрушилась под тяжестью снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Лотошино.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальные службы.
«Коммунальщики счищают снег с кровли. Главная задача сейчас — оперативно завершить эту уборку и укрыть крышу специальным материалом, чтобы защитить квартиры от протечек. Эту работу завершат до 18 часов», — рассказал замглавы округа Василий Козловский.Он добавил, что должны подъехать также представители областного министерства жилищно-коммунального хозяйства и Фонда капремонта для выработки совместного решения по помощи жильцам.
Дом №6 построили в 70-х годах прошлого века. Кровлю регулярно обследовали специалисты и находили е состояние удовлетворительным.