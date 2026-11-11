В новом подмосковном индустриальном парке «Северные Врата» вводят первые объекты
Два производственно-складских корпуса в индустриальном парке «Северные Врата» получили разрешения для ввода в эксплуатацию. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Здания построили в рамках реализации первой очереди нового индустриального парка в Дмитровском муниципальном округе.
«Общая площадь двух построенных объектов – 40 000 квадратных метров. Площадки имеют все необходимые инженерные коммуникации для размещения резидентов. Это лишь первая очередь индустриального парка. Обязательства по инвестициям в рамках всего проекта составляют 13 миллиардов рублей», – уточнила Зиновьева.
Зампред напомнила, что в рамках реализации проекта инвестор – компания «Индустриальный парк Северные Врата» – получил поддержку от правительства Московской области. Компании передали в аренду земельный участок под строительство индустриального парка по упрощенной процедуре, без проведения торгов. Со временем компания сможет выкупить участок по льготной цене.
Проект предусматривает строительство объектов производственного и складского назначения общей площадью 220 000 «квадратов», внутренней дорожной сети, организацию въездов и выездов, обеспечение комплекса инженерной инфраструктурой и благоустройство территории.