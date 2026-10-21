В новом сезоне Ночной хоккейной лиги Московской области стартовали 56 команд

21 октября 2026, 17:31

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На Ледовой арене имени С.В. Фёдорова в Сергиевом Посаде открыли новый сезон Ночной хоккейной лиги Московской области – Региональный чемпионат XVI Всероссийского фестиваля среди любительских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В этом сезоне в соревнованиях участвуют 56 команд, в составах которых выступают более 1300 хоккеистов-любителей от 18 лет.

«Соревнования Ночной лиги проводят в два этапа. На первом проходят региональные чемпионаты в субъектах Федерации, включая Московскую область. На втором этапе, в мае будущего года, победители региональных турниров в каждом дивизионе каждого региона встретятся на Фестивале хоккея в Сочи», – рассказали в министерстве.