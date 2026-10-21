В новом сезоне Ночной хоккейной лиги Московской области стартовали 56 команд
На Ледовой арене имени С.В. Фёдорова в Сергиевом Посаде открыли новый сезон Ночной хоккейной лиги Московской области – Региональный чемпионат XVI Всероссийского фестиваля среди любительских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В этом сезоне в соревнованиях участвуют 56 команд, в составах которых выступают более 1300 хоккеистов-любителей от 18 лет.
«Соревнования Ночной лиги проводят в два этапа. На первом проходят региональные чемпионаты в субъектах Федерации, включая Московскую область. На втором этапе, в мае будущего года, победители региональных турниров в каждом дивизионе каждого региона встретятся на Фестивале хоккея в Сочи», – рассказали в министерстве.
Ночная хоккейная лига – ведущая по количеству участников и географии региональных чемпионатов любительская спортивная организация в России, не имеющая аналогов в мире. Она была основана в 2011 году по инициативе президента Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.
Сейчас Ночная лига насчитывает 1415 команд, за которые выступают более 27 000 хоккеистов из 78 регионов России.