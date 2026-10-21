Житель Лобни отдал мошенникам 11,5 млн рублей, открыв сообщение об отключении света

21 октября 2026, 16:29

оригинал Фото: istockphoto / cherdchai chawienghong

В Лобне полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, похитивших у местного жителя 11,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Заявление о мошенничестве поступило в дежурную часть от 53-летнего местного жителя.

«Мужчине в одном из мессенджеров прислали сообщение об отключении электричества. Он перешёл по ссылке и увидел уведомление о том, что доступ к его учётной записи на портале госуслуг получили злоумышленники. Затем с жителем связались лжесотрудники правоохранительных органов и убедили, что с его банковского счёта ведётся финансирование ВСУ. Во избежание негативных последствий якобы нужно было взять кредит и передать все имеющиеся средства для инкассации некоему доверенному лицу», – уточнила Петрова.