В новом учебном году старейшая школа Каширы откроется после капремонта

11 февраля 2026, 17:25

оригинал Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Школа №1 имени Александра Выборнова в Кашире откроется для учеников после капремонта в новом учебном году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал проверить ход работ и пообщаться с учителями.





Старейшая в округе школа с 2021 года носит имя легендарного лётчика, Героя СССР Александра Выборнова. Первый капремонт здания 1967 года постройки стартовал прошлой осенью по просьбе жителей.

«Мы строим в Подмосковье около 30 школ в год. Сейчас сделали акцент на капремонте в рамках президентской программы. Ежегодно ремонтируем по 55-60 школ, в том числе эту. Делаем здесь большое спортивное ядро. Строители говорят, что к 1 сентября успеваем. Также в этом году в Кашире капитально ремонтируем ещё одну школу – СОШ №7», – сказал Воробьёв

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хочу в вашем лице поблагодарить всех наших учителей. Вы не только учите, но и всегда, когда речь идет о капремонте, дооснащении, поддерживаете нас, сопровождаете и наставляете. Мы понимаем важность этой работы для детей и города – капремонта двух школ, детсада и школы искусств», – подчеркнул глава региона.

«Капремонта в нашей школе не было никогда, только локальные. Система отопления, освещение и другие коммуникации устарели. Я благодарна проектировщикам, которые были с нами в диалоге и разъясняли, какие наши пожелания можно реализовать. Раньше кроме спортзала ребятам негде было тренироваться, и приходилось ходить на стадион «Спартак». Теперь у нас появится своё спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками», – рассказала директор СОШ №1 Татьяна Шустрова.