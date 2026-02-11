В новом учебном году старейшая школа Каширы откроется после капремонта
Школа №1 имени Александра Выборнова в Кашире откроется для учеников после капремонта в новом учебном году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал проверить ход работ и пообщаться с учителями.
Старейшая в округе школа с 2021 года носит имя легендарного лётчика, Героя СССР Александра Выборнова. Первый капремонт здания 1967 года постройки стартовал прошлой осенью по просьбе жителей.
«Мы строим в Подмосковье около 30 школ в год. Сейчас сделали акцент на капремонте в рамках президентской программы. Ежегодно ремонтируем по 55-60 школ, в том числе эту. Делаем здесь большое спортивное ядро. Строители говорят, что к 1 сентября успеваем. Также в этом году в Кашире капитально ремонтируем ещё одну школу – СОШ №7», – сказал Воробьёв
Губернатор также обратился к педагогам.
«Хочу в вашем лице поблагодарить всех наших учителей. Вы не только учите, но и всегда, когда речь идет о капремонте, дооснащении, поддерживаете нас, сопровождаете и наставляете. Мы понимаем важность этой работы для детей и города – капремонта двух школ, детсада и школы искусств», – подчеркнул глава региона.В здании школы демонтируют старые конструкции, обновят фасад, пол, заменят окна и внутренние перегородки, благоустроят прилегающую территорию и создадут спортивное ядро.
«Капремонта в нашей школе не было никогда, только локальные. Система отопления, освещение и другие коммуникации устарели. Я благодарна проектировщикам, которые были с нами в диалоге и разъясняли, какие наши пожелания можно реализовать. Раньше кроме спортзала ребятам негде было тренироваться, и приходилось ходить на стадион «Спартак». Теперь у нас появится своё спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками», – рассказала директор СОШ №1 Татьяна Шустрова.
Сейчас готовность объекта – 15%.
Помимо СОШ №1, в этом году в Кашире обновят школу №7 вместе с дошкольным блоком, детскую школу искусств в микрорайоне Ожерелье и Центр культурных инициатив на улице Стрелецкой.
В прошлом году в Подмосковье построили 31 школу и 30 детсадов. В этом году в планах – ввести 20 школ и 26 садиков.
Кроме того, в области реализуют большую программа капремонта образовательных учреждений. В 2025-м привели в порядок 57 школ и 24 детских сада, на 2026 год запланирован капремонт 48 школ и 49 детсадов, семь из которых уже открыты.