В новостройках Минска установят произведённые в Подмосковье окна
Оконный профиль MELKE с предприятия города Фрязино отправили в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заказчик получил 60 тонн продукции для установки в новостройках Минска. По данным компании, за 10 месяцев этого года MELKE вдвое увеличила объём экспорта. Если в прошлом году зарубежным партнёрам поставили 192 тонны оконного профиля, то в текущем – 395 тонн. Помимо Белоруссии, продукцию подмосковной компании экспортируют в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Монголию.
«Рост экспортных поставок связан с увеличением спроса со стороны зарубежных партнёров и появлением новых направлений экспорта. Так, к списку стран-импортёров продукции нашей компании добавилась Монголия, вырос спрос со стороны Белоруссии», – рассказал директор по маркетингу MELKE Никита Петюшин.Компанию создали в 2019 году на производственной базе ГК «Пластика окон» во Фрязине. За этот время российский бренд окон занял прочные позиции на отечественном рынке и активно развивает экспорт.