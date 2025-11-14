В новостройках Минска установят произведённые в Подмосковье окна

14 ноября 2025, 14:24

оригинал Фото: компания MELKE

Оконный профиль MELKE с предприятия города Фрязино отправили в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.





Заказчик получил 60 тонн продукции для установки в новостройках Минска. По данным компании, за 10 месяцев этого года MELKE вдвое увеличила объём экспорта. Если в прошлом году зарубежным партнёрам поставили 192 тонны оконного профиля, то в текущем – 395 тонн. Помимо Белоруссии, продукцию подмосковной компании экспортируют в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Монголию.

«Рост экспортных поставок связан с увеличением спроса со стороны зарубежных партнёров и появлением новых направлений экспорта. Так, к списку стран-импортёров продукции нашей компании добавилась Монголия, вырос спрос со стороны Белоруссии», – рассказал директор по маркетингу MELKE Никита Петюшин.