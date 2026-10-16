В Ступине построили здание с двухэтажным кафетерием

16 октября 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Трёхэтажное офисное здание с кафетерием с двумя залами, магазинами и офисными помещениями построили на проспекте Победы в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Специалисты ведомства проверили объект и выдали ему заключение о соответствии проектной документации. Следующим этапом станет ввод здания в эксплуатацию.





«Обеденные залы кафетерия размещаются на двух этажах. На первом предусмотрены места для маломобильных посетителей. Заказы будут приниматься у барной стойки. Третий этаж здания отведен под офисы», — говорится в сообщении.