В Ступине построили здание с двухэтажным кафетерием
Трёхэтажное офисное здание с кафетерием с двумя залами, магазинами и офисными помещениями построили на проспекте Победы в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Специалисты ведомства проверили объект и выдали ему заключение о соответствии проектной документации. Следующим этапом станет ввод здания в эксплуатацию.
«Обеденные залы кафетерия размещаются на двух этажах. На первом предусмотрены места для маломобильных посетителей. Заказы будут приниматься у барной стойки. Третий этаж здания отведен под офисы», — говорится в сообщении.Инвестиции в проект составили 75 миллионов рублей. На новом предприятии создадут около 25 рабочих мест.