В подмосковном Комлесхозе опровергли слухи о нашествии волков в регионе

16 октября 2026, 15:33

оригинал Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

В последнее время в соцсетях и СМИ распространяется информация о резком росте численности волков в Московской области и частых встречах жителей с лесными хищниками. Однако эти утверждения не имеют под собой фактической основы, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





По данным официального мониторинга, численность волков в регионе с 2018 года по настоящее время не превышает 25 особей.

«Охотничьи хозяйства не фиксируют ни резкого роста популяции, ни всплеска встреч с волками. Упоминаемые в интернете «более десяти случаев визуальных контактов с начала осени» основаны на неназванных источниках и не имеют официального подтверждения и не могут служить доказательством изменения численности популяции», – рассказали в ведомстве.

«Медленно отходите. Сохраняйте зрительный контакт, но не смотрите волку прямо в глаза, так как это может быть воспринято как вызов. Визуально увеличивайте свой размер. Поднимите над головой куртку, корзинку или рюкзак. Это поможет казаться крупнее и заставит хищника отступить. Шумите. Громкий разговор, крик, свист, стук палкой по дереву или металлу могут отпугнуть зверя», – посоветовали в комитете.