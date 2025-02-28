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В областном онкодиспансере прошла донорская акция

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Донорство крови играет важную роль в спасении жизней, обеспечивая необходимыми компонентами пациентов, нуждающихся в лечении онкологических заболеваний и сложных хирургических операциях. В Московском областном онкологическом диспансере прошла донорская акция, которая дает возможность помочь пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участие в ней приняли как опытные доноры, так и те, кто решил сдать кровь впервые. Многие отметили, что главным мотивирующим фактором стало желание помочь людям.

«Без переливания донорской крови невозможно вылечить взрослых и детей, которые находятся на лечении в стационаре диспансера. Поэтому мы всегда рады донорам в областном онкодиспансере», — сообщила заведующая отделением переливания крови Аграфена Хегай.

Процедура включает заполнение анкеты, лабораторное обследование, осмотр врача и саму сдачу крови. Весь процесс в среднем занимает 40 минут. Каждый донор отдает 450 миллилитров крови, которая затем разделяется на эритроциты, тромбоциты и плазму, что позволяет оказать помощь сразу нескольким пациентам.

Отделение переливания крови Московского областного онкологического диспансера работает с 1966 года и играет ключевую роль в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии.

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В Щёлкове поймали обманувшего пенсионерку газовщика
28 февраля 2025, 16:43

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Мужчину, назвавшего себя сотрудником газовой службы и выманившего под ложным предлогом 32 тысячи рублей у 89-летней жительницы Щёлкова, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пострадавшая рассказала полиции, что к ней в квартиру пришёл под видом сотрудника газовой службы неизвестный мужчина, осмотрел плиту и сказал, что в ней необходимо заменить одну деталь и внести её в акт выполненных работ. Пенсионерка отдала ему запрошенные деньги, а потом в акте увидела, что записанная там сумма значительно меньше. Ущерб составил 32 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый уроженец Пензенской области. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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В 216 подмосковных квартирах после устранения нарушений включили газ
28 февраля 2025, 16:33

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье более чем в 200 квартирах с 17 по 21 февраля возобновили подачу газа после выявленных нарушений. Работы по техническому обслуживанию газового оборудования внутри домов и квартир проводили сотрудники Мособлгаза, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Во время проверок выявили нарушения в 216 жилых помещениях. Для безопасности их отключили от газоснабжения. Главные причины для остановки подачи газа – самовольная замена газового оборудования; повреждения газопровода и отсутствие доступа для обслуживания», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что после устранения нарушений газоснабжение восстановили во всех квартирах.

В Минчистоты жителям напомнили о необходимости регулярного технического обслуживания газового оборудования. При любых подозрительных ситуациях, связанных с газоснабжением, необходимо сообщать о них в Мособлгаз.

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В Серпуховском историко-художественном музее состоится «Живописная Масленица»
28 февраля 2025, 16:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

2 марта в Серпуховском историко-художественном музее пройдет празднование Масленицы. Для гостей подготовили интерактивную программу «Живописная Масленица», рассчитанную на детей и взрослых, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетители узнают, как на Руси отмечали этот древний славянский праздник, какие традиции соблюдали, чтобы лето было теплым, а урожай — богатым.

Кроме того, гостям расскажут, почему встречать весну следовало шумно, зачем пекли большое количество блинов и сжигали чучело Масленицы.

В программе — чаепитие с горячими блинами, мастер-класс по росписи фигурок, интерактивная экскурсия, веселые уличные игры, забавы и квесты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Начало мероприятия в 12:00. Возрастное ограничение: 6 .

Подробности и билеты — на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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В Павловском Посаде за год после капремонта открыли две поликлиники
28 февраля 2025, 16:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2024 году в Павлово-Посадском городском округе после капитального ремонта открыли поликлинику Павлово-Посадской больницы и взрослую поликлинику в Электрогорске. В этом году начнёт работу ФАП в деревне Назарьево, рассказал глава муниципалитета Денис Семёнов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Андрей Юрьевич, вы поддержали капремонт поликлиники №3, когда посещали наш округ. Она обслуживает 22 тыс. человек в центре Павловского Посада. В марте прошлого года уже открыли обновлённый объект. Кроме того, в январе 2024-го после капремонта начала работу взрослая поликлиника в Электрогорске, которая обслуживает 19 тыс. человек. В прошлом году мы привлекли 31 медицинского специалиста, в этом планируем ещё 33. Все региональные меры поддержки пользуются популярностью», – рассказал Семёнов.
Он добавил, что в муниципалитете также приобретают квартиры для медработников, готовят земельные участки.

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12 жителям Раменского округа присвоили почётные звания
28 февраля 2025, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

В Раменском округе состоялось очередное заседание местного Совета депутатов, в ходе него был рассмотрен ряд важных вопросов, включая присвоение почётных званий заслуженным жителям муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Совет депутатов единогласно проголосовал за присвоение почетного знака учительнице математики Зое Дубининой из поселка Дружба. Звание «Почетный гражданин Раменского муниципального округа» было также решено присвоить полковнику Ивану Старчаку (посмертно) и десяти участникам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
В ходе заседания также выступил с докладом Директор МКУ «Рамавтодор» Дмитрий Соколов. Он сообщил, что в 2024 году на дорогах округа было ликвидировано 7 тысяч 848 ям общей площадью 11 тыс. кв. м. В текущем году планируется привести в порядок 79 участков дорог и капитально отремонтировать два объекта.

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