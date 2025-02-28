В областном онкодиспансере прошла донорская акция

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Донорство крови играет важную роль в спасении жизней, обеспечивая необходимыми компонентами пациентов, нуждающихся в лечении онкологических заболеваний и сложных хирургических операциях. В Московском областном онкологическом диспансере прошла донорская акция, которая дает возможность помочь пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участие в ней приняли как опытные доноры, так и те, кто решил сдать кровь впервые. Многие отметили, что главным мотивирующим фактором стало желание помочь людям.
Процедура включает заполнение анкеты, лабораторное обследование, осмотр врача и саму сдачу крови. Весь процесс в среднем занимает 40 минут. Каждый донор отдает 450 миллилитров крови, которая затем разделяется на эритроциты, тромбоциты и плазму, что позволяет оказать помощь сразу нескольким пациентам.
Отделение переливания крови Московского областного онкологического диспансера работает с 1966 года и играет ключевую роль в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии.
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«Без переливания донорской крови невозможно вылечить взрослых и детей, которые находятся на лечении в стационаре диспансера. Поэтому мы всегда рады донорам в областном онкодиспансере», — сообщила заведующая отделением переливания крови Аграфена Хегай.
Процедура включает заполнение анкеты, лабораторное обследование, осмотр врача и саму сдачу крови. Весь процесс в среднем занимает 40 минут. Каждый донор отдает 450 миллилитров крови, которая затем разделяется на эритроциты, тромбоциты и плазму, что позволяет оказать помощь сразу нескольким пациентам.
Отделение переливания крови Московского областного онкологического диспансера работает с 1966 года и играет ключевую роль в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии.
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Дайана Хусинова