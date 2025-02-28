В областном онкодиспансере прошла донорская акция

В Подмосковье более чем в 200 квартирах с 17 по 21 февраля возобновили подачу газа после выявленных нарушений. Работы по техническому обслуживанию газового оборудования внутри домов и квартир проводили сотрудники Мособлгаза, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.