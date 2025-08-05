В областном онкодиспансере спасли 83-летнюю пациентку с опухолью в треть лица
Хирургическая бригада Московского областного онкологического диспансера провела уникальную операцию по спасению 83-летней пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Балашиха.
«Женщина три года не обращалась к врачам, но, когда опухоль на носу достигла огромных размеров и стала распадаться, приехала в диспансер. Патология не только причиняла пациентке физические страдания, но и существенно ухудшала качество жизни. Ситуация усугублялась возрастом больной и сопутствующими заболеваний, что делало проведение операции крайне рискованным», – рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи №8 Наталья МищенкоПеред операцией врачи детально изучили все аспекты состояния здоровья пациентки и разработали индивидуальный план лечения. Особое внимание уделили выбору анестезии.
В итоге бригада хирургов выполнила удаление опухоли и реконструктивно-пластическое восстановление дефекта местными тканями. Благодаря современным технологиям и инновационным методикам удалось добиться успешного исхода.
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Послеоперационный период прошел без осложнений. Через несколько дней после операции женщина начала восстанавливаться и вскоре вернулась к привычному образу жизни.