В областном онкодиспансере внедрили инновационный метод терапии
Инновационный метод лечения – терапевтический лазер – начали применять в Московском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Балашиха.
«В последние годы медицина стремительно развивается, предлагая эффективные и безопасные методы лечения. Применение терапевтического лазера в онкологии имеет ряд значительных преимуществ. Прежде всего, это безопасность в использовании, так как воздействие лазера не повреждает здоровые ткани вокруг опухоли. К тому же лазерная терапия уменьшает и предотвращает лучевые реакции, снижает болевые ощущения», – рассказал заведующий отделением радиотерапии №1 областного онкодиспансера Керим Аслаханов.Процедура проста и комфортна для пациента. Специалист настраивает параметры устройства в зависимости от диагноза и состояния больного. Обычно курс лечения состоит из нескольких процедур, продолжительность которых определяется индивидуально.
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