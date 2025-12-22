В обрабатывающем производстве заняты уже более 30 000 подмосковных МСП
Число компаний малого и среднего бизнеса Московской области, работающих в сфере обрабатывающего производства, достигло 30 000.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Сегодня у нас насчитывается свыше 470 000 МСП. И это не только кафе и рестораны или коммерческие услуги на первых этажах. В нашем регионе более 30 000 МСП представляют собой производственные компании. Это говорит о том, что в структуре малого и среднего предпринимательства региона активно развивается производство, а не только услуги и торговля», – отметила Зиновьева.Она подчеркнула, что в регионе растёт и число социальных предпринимателей, которое составляет уже тысячу организаций. Зампред напомнила, что для представителей малого и среднего бизнеса в Подмосковье предусмотрены многочисленные меры поддержки.