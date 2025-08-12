В Щёлковском округе завершён капремонт школы деревни Серково
В деревне Серково городского округа Щелково завершили капитальный ремонт школы №21. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«В школу привезли новые парты, стулья и шкафы. Мебель собирают и расставляют по кабинетам. Для работы учителей предстоит установить и подключить компьютеры и другую оргтехнику. После этого в обновлённой школе проведут генеральную уборку, и 1 сентября она будет готова принять учеников», – говорится в сообщении.В здании площадью более 3,5 тыс. кв. м провели кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроили входные группы, заменили системы отопления, вентиляции и канализации, благоустроили прилегающую территорию.
Как отметили в министерстве, работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодёжь и дети». Они финансируются за счёт средств регионального бюджета.