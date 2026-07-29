В Подмосковье онлайн-услугой для таксистов воспользовались более 46 тысяч раз

29 июля 2026, 10:03

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 46 тысяч раз воспользовались услугой «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси», размещённой на госпортале Московской области, с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





С помощью этой услуги владельцы автомобилей могут внести свою машину в реестр такси или убрать её оттуда, а перевозчики — получить или аннулировать разрешение на таксомоторную деятельность.





«Услуга размещается а разделе «Бизнесу», подразделе «Транспорт», вкладке «Такси и пассажирские перевозки». Она доступна для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых», — говорится в сообщении.