Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Варшавское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 1,1 млн машин. Это на 11,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.