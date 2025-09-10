В Одинцове до конца месяца откроют движение по новому подъезду к ТПУ «Сколково»

10 сентября 2025, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Одинцовском округе продолжается строительство подъездной дороги к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». Длина трассы составит 1,1 километра, и уже сейчас провели порядка 70% работ, отметили в подмосковном Минтрансе.







К концу сентября планируют открыть движение на первом участке дороги длиной 700 метров. Это обеспечит удобный подъезд к LIVE Арене для гостей Международного музыкального конкурса «Интервидение — 2025».



На объекте уже уложили первые слои основания, установили бортовой камень и начали устройство нижнего слоя асфальта. Параллельно прокладывают сети связи и газоснабжения.



После завершения строительства подъезд станет дублёром Минского шоссе, а движение по двум полосам позволит разгрузить трассу и улучшить транспортную доступность. Пользоваться дорогой смогут около 15 тысяч пассажиров в день.

