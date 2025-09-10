Загруженность дорог Подмосковья утром 10 сентября составила пять баллов

10 сентября 2025, 10:10

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 10 сентября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на девятнадцати вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.