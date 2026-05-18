В Одинцове нашли более 90 нелегальных мигрантов
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели в Одинцовском округе полицейские совместно с росгвардейцами и народными дружинниками. В результате удалось выявить более 90 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Рейд проводился в местах компактного проживания мигрантов и на предприятиях округа.
«Проверка показала, что 91 иностранец нарушает правила пребывания на территории России. Всех их доставили в территориальный отдел полиции», — говорится в сообщении.Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за организации нелегальной миграции против двух владельцев хостелов, в которых жили иностранцы.