В Одинцове нашли более 90 нелегальных мигрантов

18 мая 2026, 14:08

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели в Одинцовском округе полицейские совместно с росгвардейцами и народными дружинниками. В результате удалось выявить более 90 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.





Рейд проводился в местах компактного проживания мигрантов и на предприятиях округа.





«Проверка показала, что 91 иностранец нарушает правила пребывания на территории России. Всех их доставили в территориальный отдел полиции», — говорится в сообщении.