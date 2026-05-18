Стадо коров напало на пожилую пару, погибла женщина

Стадо коров напало на пожилую пару в Восточном Тироле в Австрии. Об этом информирует австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на местную полицию.
Трагедия случилась 17 мая около 12:30 (13:30 по московскому времени) на пешеходной тропе рядом с пастбищем в Оберлиенце. Женщина и мужчина гуляли вдоль реки Изель, когда на них неожиданно напало стадо коров.
67-летняя местная жительница скончалась на месте, а ее спутника срочно эвакуировали на вертолёте в больницу Инсбрука. По словам представителя полиции, из-за тяжёлого состояния пострадавшего его пока невозможно допросить. Также нет информации о свидетелях инцидента. Следствие продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
