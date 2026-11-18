18 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу провели профилактическую беседу с учащимися местной школы на тему дистанционного мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Правоохранители рассказали о методах, которые используют мошенники для вовлечения молодёжи в свои преступные схемы и деструктивные группы.

«Ребятам показали тематический фильм, основанный на реальных историях молодых людей, совершивших преступления под влиянием злоумышленников. Впоследствии их привлекли к уголовной ответственности за противоправные деяния», – отметили в пресс-службе.