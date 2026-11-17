В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на 1,8 млн
В Подмосковье полиция задержала москвича, который забрал у пенсионерки 1,8 млн рублей для мошенников. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
63-летняя женщина из Павловского Посада получила в мессенджере сообщение о домовом собрании и сообщила код. Затем лжесотрудники правоохранительных органов убедили её, что мошенники получили доступ к её данным и оформили доверенность на лицо, поддерживающее ВСУ.
Гражданку запугали, что ей грозит уголовная ответственность. В результате женщина передала более 1,8 млн рублей курьеру, после чего обратилась в полицию. Полицейские оперативно задержали 34-летнего жителя Москвы, который исполнил роль курьера.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд избрал фигуранту домашний арест. Полицейские проверяют его на причастность к другим эпизодам и устанавливают соучастников.
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