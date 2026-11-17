17 ноября 2026, 17:31

Фото: Istock/Diy13

В Подмосковье полиция задержала москвича, который забрал у пенсионерки 1,8 млн рублей для мошенников. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.