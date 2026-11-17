17 ноября 2026, 15:09

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Москвичка перевела 35 тысяч рублей за попугая мошенникам, которые выдали себя за магазин экзотических животных. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».