Мошенники выдали себя за зоомагазин и получили от москвички 35 тысяч за попугая
Москвичка перевела 35 тысяч рублей за попугая мошенникам, которые выдали себя за магазин экзотических животных. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В ноябре девушка нашла онлайн-магазин Zoo Exo, который продаёт экзотических животных и птиц. Гражданка решила купить попугая Пиррура Молине.
Она начала переписку в мессенджере с контактом, указанным на сайте, обсудила детали заказа с человеком, который представился продавцом, и перевела 35 тысяч рублей на номер, который ей отправили в переписке. Москвичке обещали доставить попугая 14 ноября, но птицу так и не привезли.
После этого она попыталась решить вопрос с человеком, на номер которого перевела деньги. Сначала ей обещали разобраться с доставкой, затем ответили, что «не имеют отношения к покупке птицы», и перестали отвечать. Деньги ушли на счёт 20-летней девушки по имени Виктория. Москвичка написала заявление в полицию.
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