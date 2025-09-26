В Подмосковье 27 сентября пройдут экоакции по раздельному сбору отходов

26 сентября 2025, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В субботу в регионе пройдут акции по раздельному сбору отходов. Жители смогут сдать макулатуру, пластик, электротехнику и другие ненужные вещи, рассказали в Минчистоты Московской области.





Мероприятия пройдут в разных муниципалитетах Подмосковья. Такие акции формируют у жителей региона культуру бережного отношения к природным ресурсам.



Где?