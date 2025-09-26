Достижения.рф

В Подмосковье 27 сентября пройдут экоакции по раздельному сбору отходов



В субботу в регионе пройдут акции по раздельному сбору отходов. Жители смогут сдать макулатуру, пластик, электротехнику и другие ненужные вещи, рассказали в Минчистоты Московской области.



Мероприятия пройдут в разных муниципалитетах Подмосковья. Такие акции формируют у жителей региона культуру бережного отношения к природным ресурсам.

Где?

  • Звенигород: ул. Ленина, д. 30, с 14:00 до 15:00;
  • Истра: пр-т Генерала Белобородова, д. 17, с 13:00 до 14:00;
  • Кубинка: п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25, с 14:00 до 15:00;
  • Путилково: ул. Новотушинская, д. 3, с 19:30 до 20:30;
  • Подольск: Бульвар 65-летия Победы, с 14:00 до 15:00;
  • Фрязино: ул. Комсомольская, д. 17, с 11:00 до 13:00;
  • Ногинск: городской парк, с 12:00 до 14:00;
  • Чехов: ул. 8 Марта, д. 1а, с 10:00 до 10:50;
  • Электросталь: угол ул. Мира и Тевосяна, с 12:00 до 14:00.
Минчистоты Московской области приглашает жителей принять участие в акциях и присоединиться в качестве волонтеров.
Ирина Паршина

