В Одинцове состоится чемпионат русских троек

07 августа 2025, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России» будет проходить в субботу, 9 августа, в посёлке Горки-10 Одинцовского округа. Мероприятие состоится на площадке Московского конного завода №1. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В этом году чемпионат будет приурочен к 250-летию создания орловской рысистой породы лошадей и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





«На чемпионате упряжки-тройки будут выполнять сложные фигуры и элементы экипажной езды, а также преодолевать препятствия», — говорится в сообщении.