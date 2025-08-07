В Одинцове состоится чемпионат русских троек
Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России» будет проходить в субботу, 9 августа, в посёлке Горки-10 Одинцовского округа. Мероприятие состоится на площадке Московского конного завода №1. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В этом году чемпионат будет приурочен к 250-летию создания орловской рысистой породы лошадей и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«На чемпионате упряжки-тройки будут выполнять сложные фигуры и элементы экипажной езды, а также преодолевать препятствия», — говорится в сообщении.Помимо конкурсной программы в рамках чемпионата зрителям продемонстрируют театрализованные номера от центра конного наследия «Легенда», выступит казачий хор, будет организована ярмарка сувениров и фермерской продукции.