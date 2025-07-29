В Мадриде полиция ликвидировала одну из самых опасных молодежных банд Испании
Одна из самых опасных и жестоких молодежных банд Испании ликвидирована правоохранительными органами в Мадриде. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции страны.
Речь идет о группировке «4 Chorros», входящей в состав более крупной преступной сети Dominican Don't Play (DDP). Банда базировалась в столичном районе Карабанчель и действовала на территории автономного сообщества Мадрид.
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Полицейской операция против «4 Chorros» была инициирована в январе после вопиющего инцидента: члены банды напали на мужчину на улице. Сначала по нему открыли стрельбу, а затем жертва получил несколько ударов мачете по голове и рукам. Именно это жестокое нападение послужило толчком к масштабным действиям правоохранительных органов.
В результате операции были задержаны 11 человек, подозреваемых в нападениях, незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия, а также участии в преступной организации.
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