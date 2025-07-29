В Мадриде полиция ликвидировала одну из самых опасных молодежных банд Испании

29 июля 2025, 05:18

Фото: iStock/Jivko

Одна из самых опасных и жестоких молодежных банд Испании ликвидирована правоохранительными органами в Мадриде. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции страны.





Речь идет о группировке «4 Chorros», входящей в состав более крупной преступной сети Dominican Don't Play (DDP). Банда базировалась в столичном районе Карабанчель и действовала на территории автономного сообщества Мадрид.



