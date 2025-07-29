Жительница Хабаровского края скрыто выращивала 720 кустов конопли среди ягод

29 июля 2025, 06:54

Фото: iStock/Nastco

Жительница Хабаровского края привлекается к уголовной ответственности за выращивание 720 кустов конопли на приусадебном участке. Она утверждала, что каннабис нужен ей для подкормки скотины. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД МЕДИА».





50-летняя женщина из села Маяк скрыто культивировала наркосодержащие растения. Она маскировала их среди плодово-ягодных культур, чтобы избежать внимания соседей. По словам задержанной, конопля предназначалась для подкормки скота. Женщина была убеждена, что «дурман-трава» способствует росту животных.





«Сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что жительница села Маяк выращивает коноплю на своём приусадебном участке. В ходе проверки данные сведения подтвердились. (...) Всего оперативниками обнаружено и изъято 720 кустов каннабиса», — указали в МВД.

