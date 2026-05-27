В Одинцово обновят торговое пространство «Одинцовского подворья»
В Одинцовском округе стартовал проект по модернизации торговой инфраструктуры на территории «Одинцовского подворья». После обновления жители и предприниматели получат более современное и удобное торговое пространство, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проект предусматривает поэтапную замену существующих нестационарных торговых объектов на новые павильоны, выполненные в едином архитектурном стиле. Администрация Одинцовского округа уже согласовала внешний облик будущих объектов и подтвердила его соответствие правилам благоустройства.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил, что развитие современной торговой инфраструктуры помогает поддерживать местный бизнес и повышать качество городской среды.
«Проект в Одинцове демонстрирует системный подход: здесь сочетаются современные стандарты торговли, забота о комфорте жителей и гармоничное вписание новых объектов в городской ландшафт. Мы рассчитываем, что этот опыт станет примером для других муниципалитетов региона», — сказал он.Реализация проекта разделена на несколько этапов — такой подход минимизирует возможные неудобства для покупателей и обеспечит плавный переход к новому формату торгового пространства. Обновление пройдёт последовательно, без резкого ограничения доступа к привычным товарам и услугам.
Сейчас на территории «Одинцовского подворья» идут подготовительные работы, в том числе прокладка и подключение необходимых коммуникаций. Завершение проекта запланировано на III квартал 2026 года. После обновления НТО сделают территорию более привлекательной, а безопасное и удобное торговое пространство станет новым стандартом.