В Одинцово строители завершили четверть работ на новой пристройке школы №9
В подмосковном Одинцово продолжают реконструкцию школы №9 с пристройкой на 550 мест. На данный момент строители завершили около четверти всех работ, сообщили в Минстрое Московской области.
В новой пристройке будут учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивный залы, столовая, медкабинет и административные помещения. Учебный корпус полностью адаптируют для детей с ограниченными возможностями, прилегающую территорию благоустроят.
Проект реализуют по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета региона.
Завершить строительство планируют в 2027 году, после чего школа сможет принять еще больше учеников. Здесь будут все самые современные и комфортные условия для дальнейшего обучения и развития детей.
