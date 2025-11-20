Достижения.рф

В Одинцово строители завершили четверть работ на новой пристройке школы №9

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Одинцово продолжают реконструкцию школы №9 с пристройкой на 550 мест. На данный момент строители завершили около четверти всех работ, сообщили в Минстрое Московской области.



В новой пристройке будут учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивный залы, столовая, медкабинет и административные помещения. Учебный корпус полностью адаптируют для детей с ограниченными возможностями, прилегающую территорию благоустроят.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Проект реализуют по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета региона.

Завершить строительство планируют в 2027 году, после чего школа сможет принять еще больше учеников. Здесь будут все самые современные и комфортные условия для дальнейшего обучения и развития детей.
