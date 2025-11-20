В Одинцово строители завершили четверть работ на новой пристройке школы №9

20 ноября 2025, 12:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Одинцово продолжают реконструкцию школы №9 с пристройкой на 550 мест. На данный момент строители завершили около четверти всех работ, сообщили в Минстрое Московской области.