В Одинцовском городском округе уже несколько часов тушат сложный лесной пожар
Сложный лесной пожар в Звенигородском лесничестве удалось локализовать. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«Возгорание возникло на территории Одинцовского городского округа вблизи микрорайона Ракитня. Его площадь составила 0,5 га. Лесопожарные формирования оперативно прибыли на место. В тушении задействованы 53 человека и 25 единиц техники. Ситуация осложняется отсутствием возможности проезда спецтехники к месту ЧП из-за заболоченности и захламлённости участка», – пояснил Ларькин.По словам министра, открытого горения сейчас нет, наблюдается тление валежной древесины. Проводятся её заливке и разбор завалов. Информации о ликвидации возгорания ожидается. Ситуацию лично контролирует глава подмосковного Комлесхоза.
Ранее во всех лесничествах Подмосковья с 29 мая по 3 июня ввели режим ограничения пребывания граждан в лесах, так как на территории лесного фонда установили IV класс пожарной опасности. В этот период в лесах категорически запрещается разводить костры. Запрещён въезд транспортных средств в лесные массивы.