В Одинцовском округе ищут подрядчика на благоустройство лесопарка

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Лесопарковую зону площадью планируют благоустроить в микрорайоне Новая Трёхгорка Одинцовского городского округа, подряд на проведение работ выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит благоустроить участок площадью 29,1807 га. Все работы нужно будет завершить в текущем году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 175 миллионов 481 тысячу 161 рубль 4 копейки, заявки принимаются до 6 мая.
Благоустройство будет проводиться в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться из бюджетов Московской области и Одинцовского округа.
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