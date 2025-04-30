В Одинцовском округе ищут подрядчика на благоустройство лесопарка

В июне запустят ещё два участка Южно-Лыткаринской автодороги – от Володарского шоссе до трассы М-5 «Урал» с мостом через Москву-реку в Лыткарине, а также и от Каширского шоссе до трассы А-105. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проехал по одному из участков ЮЛА от Ленинского городского округа до Лыткарина и поговорил с дорожниками.