В парках Подмосковья за месяц побывали более 4,3 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 4,3 млн посетителей приняли парки Московской области в апреле текущего года, в том числе на прошлой неделе в парках региона побывали 2,1 млн человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«Больше всего гостей — более 165 тысяч человек — посетили в апреле парк «Пехорка» в Балашихе. Этот парк был благоустроен в 2017-2018 годах, там есть аттракционы, спортплощадки, игровые зоны и контактный зоопарк», — говорится в сообщении.Второе место в рейтинге посещаемости занял Центральный парк в городском округе Долгопрудный: там в апреле побывали свыше 109 тысяч человек. А замыкает топ-3 рейтинга Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королёве, который посетили более 105 тысяч человек.
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