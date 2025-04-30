В парках Подмосковья за месяц побывали более 4,3 млн человек

Майские праздник в столичном регионе традиционно отмечают пикниками, главным угощением на которых становится шашлык, однако питомцам это блюдо может серьёзно навредить. Об этом предупреждают ветеринарные специалисты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.